Denunciats a l'Alt Urgell per caçar isards i cérvols sense permís i amb una escopeta trucada

Els Agents Rurals van enxampar sis furtius a Montferrer i Castellbó

Els Agents Rurals van denunciar aquest cap de setmana sis persones a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) acusades d'abatre tres isards i un cérvol sense autorització. Segons els Rurals, durant aquest servei d'antifurtivisme també van comprovar que els denunciats utilitzaven una escopeta amb capacitat al carregador per a més cartutxos dels permesos. A més, no portaven roba d'alta visibilitat, mancaven del permís del propietari de l'àrea de caça i utilitzaven gossos de raça potencialment perillosa.Els Agents Rurals van comissar als denunciats tres caps d'isard, un cérvol, tres rifles, una escopeta i un ganivet.Les infraccions per les quals s'acusa als suposats furtius poden comportar multes d'uns 10.000 euros.