La fira del Comerç d’Alcarràs reuneix un centenar d’expositors

Alcarràs celebrarà diumenge la Fira del Comerç i del Rebost, que comptarà amb un centenar d’expositors entre productors de proximitat i comerços. L’alcalde, Miquel Serra, va explicar ahir en la presentació que la fira comptarà amb una mostra de vehicles antics, amb motos, cotxes, camions i diversos tractors.

Així mateix, davant del Centre d’Interpretació del Món Rural es podran veure demostracions d’una desena d’oficis antics. Per a aquesta edició s’han marcat com a objectiu superar el nombre de visitants de l’any passat, uns 15.000.

Per la seua part, l’edil de Fires i Festes, Laia Sisó, va apuntar que també tindrà lloc una exposició de Playmobils a Lo Casino, que obrirà dissabte i diumenge, on es podrà trobar una petita fira d’aquestes peces i activitats per als més petits.

A més, diversos comerços de la localitat tindran als seus aparadors Playmobils gegants. El certamen es completarà amb degustacions de melmelades, food trucks, la tradicional desfilada dels Tres Tombs i una exposició del Museu de la Confitura.

El primer edil va assegurar que l’objectiu de la fira és “mostrar a la societat el nostre motor econòmic més potent: la fruita i la carn”, que volen atreure públic d’arreu de Catalunya, i va destacar l’alt interès dels expositors per formar part del certamen.