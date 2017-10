El Canal d’Urgell recreix 10 quilòmetres del principal per les algues i per donar més aigua

MARÍA MOLINA 18/10/2017 a les 05:09

Inversió d’1,2 milions d’euros per reconstruir de nou un quilòmetre de l’Auxiliar que es va enfonsar per inestabilitat del terreny || Inicien les obres de la segona fase per consolidar el túnel de Montclar