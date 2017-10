Lleida registra les pluges més copioses dels últims set mesos

A la capital, després de les del març, i diversos municipis arriben als 40 litres/m

Les primeres pluges de l’octubre van ser ahir les més importants després de les del 24 i 25 del març (amb gairebé 57 litres per metre quadrat) a Lleida ciutat (22 litres), segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), després d’un dels estius més secs dels darrers anys. Un altre dels municipis on va ploure amb més intensitat va ser les Borges, on es van produir incidències com goteres i es van desbordar les conduccions de l’aigua pluvial, encara que l’activitat als principals equipaments no es va veure afectada. Segons les dades de les estacions de l’SMC, a Castellnou de