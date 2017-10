La pluja activa una campanya de bolets escassa, que serà tardana

El Solsonès obre la Fira del Bolet i reclama respecte al bosc

La temporada de bolets, que enguany es preveia escassa als boscos del Pirineu per la sequera d’aquests darrers mesos, podrà reconduir-se gràcies a les pluges d’aquesta setmana si les temperatures es mantenen temperades i no gela, segons els experts. “No serà una campanya excel·lent però sí acceptable, encara que tardana, ja que proliferaran en 15 dies”, va explicar Josep Caelles, responsable de la Fira del Bolet i el Boletaire que se celebra aquest cap de setmana a Solsona, tot i que els actes previs van començar ahir. També acollirà les jornades gastronòmiques centrades en aquest producte. Va indicar que el Mercat del Bolet tindrà bolets autòctons amb preus de fins a 30 € el quilo. D’altra banda, Caelles va demanar respecte per part dels aficionats que entrin als boscos ja que, en el cas del Solsonès, són de propietat privada. “Ja que no es posen impediments a l’entrada, només reclamem una actitud cívica als boletaires, que molts cops deixen l’entorn en molt mal estat”, va assenyalar. Per la seua part, Isona, al Jussà, també obre aquest cap de setmana la quinzena edició de la Fira Boletus.