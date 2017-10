L’aviació adaptada atreu més de cent persones

Més d’un centenar de persones van acudir ahir a la primera jornada d’aviació adaptada a l’aeroport d’Alguaire, organitzada per l’associació Vol per Tothom en col·laboració amb Cadires Voladores i Temyque, informa Lleida Televisió. Aquestes entitats van presentar un avió adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i van organitzar al llarg del dia més d’un centenar de vols d’un quart d’hora de durada. Davant de la bona resposta del públic, els organitzadors es plantegen ja noves edicions. L’aviació adaptada ja va ocupar un lloc en la celebració del passat Lleida Air Challenge a Alguaire.