Especial sobre la passada edició del Dansàneu

Lleida TV emet avui (16.00 hores) un programa especial dedicat a la 26a edició del Dansàneu, el Festival de les Cultures del Pirineu. La música de la big band Rufaca Folk Jazz Orchestra o les danses arribades des de territori occità amb Verd e Blu a l’església de Sant Joan d’Isil seran alguns dels espectacles que es podran veure. L’espai també comptarà amb entrevistes als responsables de l’organització del Dansàneu com la directora, Rut Martínez, o el coordinador dels tallers formatius, Adrià Grandia. En aquesta última edició, el festival va comptar amb el primer Tastàneu, un maridatge de música i productes km 0 amenitzat per la música d’Artur Blasco. La cercavila popular o l’espectacle EgurRa, de la companyia resident, també tindran el seu moment en aquest programa especial, realitzat per Joan Cama. Dansàneu es consolida any rere any.