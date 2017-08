HBO investiga la filtració d'un episodi de la sèrie 'Joc de Trons'

EFE Actualitzada 16/08/2017 a les 16:50

Es desconeix de moment l’ocorregut amb aquest capítol, que ha estat retirat després d’haver-se filtrat per als usuaris d’Espanya

© Les oficines d'HBO als Estats Units. EFE

La plataforma HBO està investigant l’emissió aquesta passada matinada, durant una hora, del capítol sisè de la nova temporada de la sèrie "Joc de trons", que estava previst que s’emetés el dia 21 a través de la plataforma de streaming d'HBO Espanya i a Movistar+.



Segons fonts d'HBO, es desconeix de moment l’ocorregut amb aquest episodi, que ha estat retirat després d’haver-se filtrat per als usuaris d’Espanya, entre altres països, durant una hora, abans de ser retirat de les plataformes.



No obstant això, la investigació que es duu a terme es deu no només per esbrinar l’ocorregut "per motius de seguretat interna", sinó també per prevenir filtracions, com ja va ocórrer amb el quart episodi d’aquesta temporada, "Botí de guerra", que també va ser penjat a internet abans de temps per treballadors del grup de comunicació indi Star TV.