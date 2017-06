Piano ‘obert’ al públic

La pluja no va poder amb el preludi del primer Ricard Viñes Piano Kids || Lleida acull 47 inscrits en el concurs internacional

La pluja que va caure a mitja tarda ahir a Lleida no va aconseguir deslluir l’activitat promocional del concurs internacional de piano Ricard Viñes –amb un piano a disposició del públic–, que es porta a terme els últims anys a la plaça que porta el nom del pianista lleidatà. Nombroses persones de diverses edats es van posar a tocar aquest instrument davant d’un públic que va gaudir de les interpretacions, en el preludi del que serà a partir d’avui dijous el nou certamen Ricard Viñes Piano Kids, que s’alternarà cada dos anys amb l’edició sènior, per a pianistes de fins a 32 anys. Així doncs, 47 joves dividits en tres categories de fins a 11, fins a 14 i fins a 17 anys competiran fins diumenge a l’Auditori Enric Granados per aconseguir els diferents premis, que sumen en total 6.600 euros.

Les eliminatòries, que arrancaran demà divendres, estan obertes al públic, amb entrada gratuïta. El concert inaugural estarà protagonitzat avui per la pianista russa Dina Ivànova, una de les guanyadores del certamen el 2016.