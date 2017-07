Quatre rais tornen a solcar la Noguera Pallaresa

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha viscut la tradició a bord d'una de les embarcacions

Quatre rais han tornat a solcar avui la Noguera Pallaresa i han recorregut els prop de sis quilòmetres que separen la presa de Llania del Pont del Claverol. Centenars de persones s'han citat a la riba del riu per veure aquesta tradicional baixada que rememora el temps en què la fusta del Pirineu es transportava per via fluvial fent, a la vegada, de mercaderia i embarcació. El conseller de Cultura, Santi Vila, ha participat en la 39ena edició de la festa. I ho ha fet activament, a bord d'un dels rais.

Enguany la baixada ha estat una mica accidentada, donat que un dels rais s'ha trencat després de xocar contra unes roques al riu. Els mariners d'aigua dolça s'han hagut de llençar a l'aigua, però cap ha pres mal i tot ha quedat en una remullada. Un altre ha embarrancat, però ha pogut arribar al Pont de Claverol espentejat pels propis raiers.

El president de l'Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa, Eduard Bastús, ha avançat que l'edició de l'any que ve serà especial, perquè serà la quarantena i ha recordat que treballen perquè la festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. En aquest sentit, el conseller de Cultura ha reiterat que la iniciativa compta amb el suport del Govern.

A banda, s'ha presentat el llibre 'Petita Història dels Raiers de la Noguera Pallaresa', escrit per Jesús Sánchez i il·lustrat per Pilarín Bayés.