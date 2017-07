Festival internacional de cant coral amb tres recitals a Lleida

Lleida acollirà tres concerts del festival més important del món de cant coral, que se celebrarà per primera vegada a Catalunya i a l’Estat espanyol del 22 al 29 de juliol. Es tracta del World Symposium On Choral Music, amb seu principal a Barcelona i la participació de 24 de les millors formacions corals internacionals.

Així, la Seu Vella acollirà el dia 22 l’actuació de la coral de Utah (Estats Units) Salt Lake Vocal Artists; l’Institut d’Estudis Ilerdencs serà l’escenari el dia 26 del grup argentí Estudio Coral Meridies; i l’església del santuari de Sant Ramon, a la Segarra, tancarà el periple coral per Lleida el dia 29 amb la coral sud-africana The University of Pretoria Camerata.

A més, el concert inaugural de la trobada, el dia 22 a l’Auditori de Barcelona, comptarà amb una selecció dels millors cors de Catalunya, entre els quals el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida.