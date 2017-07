Els aparelladors premien la remodelació del temple de Vilanova de la Barca

Nit de la Construcció, dijous a Barcelona

La transformació de l’edifici de l’Església Vella de Vilanova de la Barca en un espai sociocultural va merèixer dijous a Barcelona un dels Premis Catalunya Construcció 2017, que es van entregar a Barcelona en la Nit de la Construcció, que organitza cada any el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona. El temple, un edifici originari del segle XIII amb nombrosos canvis i restauracions al llarg dels segles, va resultar seriosament danyat pels bombardejos durant la Guerra Civil. La rehabilitació com a sala polivalent sociocultural es va completar la primavera de l’any passat, amb una inversió de 312.000 euros, 40.000 de procedents de l’Incasòl i la resta, de l’ajuntament, a través de fons propis i d’una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis. Les obres, inaugurades el 16 de juliol de l’any passat, van ser desenvolupades per Laia Renalies, Carles Serrano, Leticia Soriano, Roger Such i Baldomer Ric, de la firma AleaOlea Arquitectura y Paisaje.

El jurat del premi va destacar “la gran sensibilitat amb què s’ha actuat en aquesta obra, que aborda amb intel·ligència i alhora amb humilitat l’important repte de retornar a la vida un edifici històric pràcticament en estat de ruïna”. El projecte també va quedar seleccionat en la passat edició dels premis FAD, al maig.