© David Gatta exhibeix a Lleida el seu art aerogràfic en capós d'automòbil

En el cicle ‘1x15’ del gabinet d’estètica ENE

D’adolescent, va estudiar Xapa i Pintura i va començar a treballar en un taller mecànic però al cap d’un temps el plom de la pintura li afectava la salut i va canviar l’aerògraf per la paleta.

Però David Gatta (la doble t del cognom és un afegit artístic) sempre tenia l’espineta clavada amb l’art i la pintura. “Fa poc més de sis anys, quan la meua parella estava embarassada, vaig pensar que volia dir-li al meu fill que jo podia començar una activitat i no deixar-la a mitges, i em vaig proposar pintar”, va explicar aquest dilluns a SEGRE un artista que ja comença a ser conegut pel país no només pels retrats preciosistes sinó, sobretot, pel suport en què els pinta, capós d’automòbil reciclats.



L’artista de Barbastre transforma en teles els vells capós de cotxe, fins i tot amb martellades

El cicle 1x15 (d’una obra cada quinzena), que organitza el gabinet d’estètica i perruqueria ENE, al carrer Torres de Sanui de Lleida, juntament amb la revista cultural Plec i Arts de Ponent, exhibeix fins al 31 de juliol una mostra d’aquest singular gènere pictòric d’aquest artista de Barbastre. “Per què tirar els capós en desballestaments o ferralleries? Per què no reutilitzar-los com si fossin una tela? Fa quatre anys que els aprofito per pintar. Al principi, els ferrovellers no me’ls volien vendre i ara, en canvi, fins i tot m’escriuen correus electrònics oferint-me’ls per pintar”, va recordar Gatta, que ara també ha començat a fabricar ell mateix models de petit format en fibra de vidre per a clients que no disposen de l’espai necessari per a un capó de cotxe autèntic.

Amb l’aerografia (pintura a pressió), Gatta també ha entrat al món del modelisme i el motor (rep encàrrecs per decorar des de cascos de motos fins a furgonetes) i continua investigant la tècnica de l’aerografia: “Pots pintar sobre vidre, paret, plàstic...”.