Forcadell ‘obre’ el Parlament al PAR per demanar l’art de Sixena

Tramitaran la compareixença del Partit Aragonès a la comissió de Cultura

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, va rebre ahir cinc dels sis diputats del PAR a les Corts d’Aragó, que li van sol·licitar comparèixer a la Cambra catalana per explicar la seua postura i “desbloquejar” el litigi per l’art procedent del monestir de Sixena i d’altres parròquies d’Aragó, entre les quals hi ha les quaranta-quatre obres del Museu de Lleida (vegeu el desglossament). Segons fonts del Parlament, durant la reunió “cordial”, la presidenta els va remetre a dirigir-se a la comissió de Cultura. El president del PAR, Arturo Aliaga, va explicar que Forcadell es va comprometre a parlar amb la presidenta de l’esmentada comissió perquè es tramiti la petició registrada ahir mateix pel PAR. Des de Cultura, van afirmar que la compareixença podria ser al setembre.

Després es van dirigir al MNAC a conèixer in situ les pintures murals de la Sala Capitular i les pintures profanes originàries de Sixena.



Els serveis jurídics del Consorci treballen amb vista a presentar-se en el litigi al setembre

La jornada havia començat a les 10.00 h, quan els diputats, a excepció d’Aliaga, es van presentar al Museu de Lleida també per veure les obres. Els va rebre el director, Josep Giralt, gairebé amb sorpresa, ja que s’havia assabentat de la seua possible visita per la premsa, i en una breu xarrada els va indicar on eren les peces demanant-los correcció perquè no es tornés a repetir l’enrenou de dissabte passat, amb l’entrada al Museu de la plataforma Sijena Sí. Els diputats es van comportar com uns visitants més durant l’estada. Els Mossos, presents a l’exterior de l’equipament, no van fer cap actuació.

Estudien accions a l’admetre el Consorci en el litigi

La interlocutòria de l’Audiència Provincial d’Osca en què s’admet la personació del Consorci del Museu de Lleida en el litigi per l’art de Sixena (vegeu SEGRE d’ahir) podria servir per intentar frenar el termini del 31 de juliol dictat per la jutge de primera instància per entregar les quaranta-quatre obres del museu. Fonts oficials reconeixien ahir que els equips jurídics del Consorci estan estudiant la interlocutòria de l’Audiència i no es pot descartar que aquesta nova situació judicial pugui utilitzar-se abans del 31 de juliol per invocar-se davant de la jutge oscenca. Val a recordar que el Consorci sempre ha esgrimit la seua indefensió en el litigi al no formar part dels judicis, malgrat que les obres, propietat de la Generalitat, es troben dipositades al museu des de fa dècades. Encara que l’agost és tradicionalment inhàbil als tribunals per vacances, no podria descartar-se que un jutjat de guàrdia instés l’auxili policial si la Generalitat no entrega abans del dia 31 de juliol les peces reclamades. De tota manera, els serveis jurídics del Consorci treballen amb vista a presentar-se en el litigi de cara al mes de setembre, amb la qual cosa compten amb un mes i mig. Val a recordar que la interlocutòria de l’Audiència assenyalava que el Consorci no podria intervenir en actuacions ja jutjades.