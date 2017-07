La Baldufa viatja amb ‘Pinocchio’ a la Xina, on ofereix cinc funcions

Tot just acabat el festival Esbaiola’t d’Esterri d’Àneu, els seus impulsors, la companyia lleidatana La Baldufa, han viatjat a la Xina, on tenen previst oferir cinc actuacions de Pinocchio aquesta setmana al China Children’s Theatre Festival, que se celebra al Holiday Classic Theatre de Pequín. Seran avui (19.15 h), demà i dissabte, els dos dies amb doble sessió (a les 10.00 h i a les 14.00 h). Pinocchio està dirigit per Jokin Oregi, que la formació va estrenar a finals del 2014 al Festival Temporada Alta de Girona i que ha recollit distincions com ara el Premi a la Millor Direcció i al Millor Espectacle a la Fira FETEN, a Gijón, el 2015.

L’espectacle ja té experiència viatjant a l’estranger. Concretament, de les 260 actuacions que han realitzat, 34 han estat fora del país. Entre aquestes, la residència de creació al Théâtre du Cloître de Bellac, on es va fer l’estrena a França. També ha viatjat a Suïssa, a Luxemburg, a Irlanda del Nord i a la Fira del Llibre de Bolonya.

Tanmateix, aquesta és la primera vegada que Pinocchio surt del continent europeu. No així La Baldufa, que ja ha estat en unes altres dos ocasions a la Xina: a Macau, el 2011, amb el El llibre imaginari, i el 2013, a Hong Kong, amb El príncep feliç.