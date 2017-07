Lleida homenatja Enric Granados

Ahir es commemorava el 150è aniversari del naixement del músic i compositor lleidatà || Una ofrena floral, música i el descobriment d’un tòtem turístic a la llar on va nàixer

Lleida va commemorar ahir el 150è aniversari del naixement del músic i compositor lleidatà Enric Granados, una efemèride que també van celebrar ciutats com Cervera, en aquest cas amb un concert emmarcat dins del Festival Internacional de Música (vegeu el desglossament dret). Així, a la capital del Segrià, ciutat natal del pianista i compositor de peces com l’òpera Goyescas, va tenir lloc un acte d’homenatge davant l’escultura Lleida a Enric Granados, instal·lada als jardins del turó de la Seu Vella, que va consistir en una ofrena floral i una petita interpretació musical. Posteriorment, el reconeixement es va traslladar a la seua casa natal (vegeu el desglossament esquerre). L’acte, presidit per l’alcalde, Àngel Ros, va comptar amb la presència del nét del músic, anomenat també Enric Granados, entre altres familiars. Ros va assegurar que, durant aquests dos anys de celebració de l’Any Granados, el músic lleidatà “s’ha convertit en ambaixador cultural de la ciutat, transmetent al món la seua música, així com la resta de la música i la cultura que s’origina a Lleida”. Per la seua part, Granados va agrair el treball que s’havia fet des de Lleida “per donar a conèixer la figura” del seu avi. Així mateix, l’edil de Cultura, Montse Parra, va assegurar que la presència de Granados a la ciutat es mantindrà i es treballarà per continuar investigant sobre ell. Després de l’ofrena floral, els assistents van poder escoltar peces com Danzas españolas, del mateix Granados, a càrrec dels exalumnes del Conservatori Miquel Hortigüela i Laura Fontanals. L’acte va comptar amb la presència de representants de bona part de les entitats culturals de la ciutat.