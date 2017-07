Sixena qualifica de surrealista el menyspreu català a l’autoritat judicial

Jorge Español així ha qualificat la situació que avui es viu al monestir, on s’espera que la Generalitat torni les 44 peces en litigi entre Aragó i Catalunya.

El lletrat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha qualificat de "surrealista" la situació que avui es viu al monestir, on s’espera que la Generalitat, de qui ha lamentat el seu "menyspreu" a l’autoritat judicial, torni les 44 peces en litigi entre Aragó i Catalunya.

Des de les 8.00 hores del matí responsables polítics i tècnics del Govern d’Aragó i d’aquest consistori oscenc esperen al cenobi que la Generalitat entregui les 44 peces del monestir que estan dipositades al Museu de Lleida, en virtut de la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància número 1 d’Osca que va donar de termini fins les 22.00 hores d’avui perquè es produís la devolució.



Aquest compàs d’espera sense saber finalment si la devolució es produirà és per al lletrat un "menyspreu a l’autoritat judicial". Espanyol no confia, segons ha dit en declaracions a Efe, que la Generalitat compleixi finalment la sentència, però també ha confirmat que fins "última hora" d’avui no se sabrà del cert.

En el cas que la devolució no es produeixi, ha agregat, "l’ideal" seria que la jutgessa que va dictar la sentència, Carmen Aznar, declarés demà, 1 d’agost, com a dia hàbil, judicialment parlant, i que autoritzés l’entrada al Museu de Lleida de la "força pública" per fer possible la recuperació de les peces amb auxili dels tècnics aragonesos. De fet, el Govern d’Aragó, segons ha explicat als mitjans el director general de Cultura, Nacho Escuín, ja té preparat un dispositiu de trasllat que compleix tots els requeriments i assegurances necessàries i que duria a terme una empresa de transport especialitzat que sortiria del Museu d’Osca.

L’equip, que espera a Sixena, està format per una vintena de persones entre tècnics dels museus d’Osca i Saragossa i de la direcció general, conservadors i restauradors, que esperaran al cenobi fins que expiri el termini. Des del Govern d’Aragó mantenen l’esperança que al llarg del dia la Generalitat, amb la qual no hi ha hagut contactes, compleixi la sentència del jutjat d’Osca.

"Des d’aquí complim cada un dels requeriments i esperem que els altres ho facin també perquè és el que diu l’estat de dret", ha insistit Escuín.

Davant de la previsió que Catalunya no compleixi la sentència, que l’executiu català ja ha anunciat que no acatarà, el Govern d’Aragó va sol·licitar a la jutgessa la setmana passada que abans que s’arribi a l’1 d’agost, que és inhàbil, deixi escrita la possibilitat d’anar a buscar-los a Lleida amb suport policial, encara que de moment aquesta no s’ha manifestat.

L’advocat ha assegurat, per la seua part, que la devolució es produirà "segur", però no ha precisat quan, perquè depèn de si la magistrada autoritza l’entrat matí de la policia al museu. L’alcalde de la localitat, Ildefonso Salillas, també espera al Monestir de Sixena, encara que no confia en l’arribada de les peces. "No sóc gaire optimista", ha confessat Efe. Els veïns del poble, ha apuntat, s’estan comportant "amb serietat" en aquest assumpte i de fet alguns d’ells s’han atansat fins el monestir per acompanyar els responsables polítics en l’espera.

Escuín, per la seua part, ha destacat el valor "patrimonial però també sentimental" dels 97 béns del monestir de Sixena que es trobaven a Catalunya, tant dels 51 que van arribar l’any passat, procedents del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), com dels dos "extraviats" i les 44 arracades de retornar des del Museu Diocesà de Lérida.