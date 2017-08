Desestimada la petició de declarar agost mes hàbil per executar la sentència dels béns de Sigena

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’Osca ha desestimat la sol·licitud del Govern d’Aragó perquè el present mes d’agost es consideri hàbil, a fi de dur a terme qualsevol actuació que permeti el retorn dels 44 béns d’art sacre de Sijena que es troben al Museu de Lleida, segons informa Europa Press a la seva web.

La magistrada María del Carmen Aznar ha desestimat l’esmentada petició, segons han informat des del Govern d’Aragó.

El passat 31 de juliol, la Generalitat no va complir el termini judicial de devolució de les peces al Reial Monestir de Sigena. Per això, els serveis jurídics de l’Executiu autonòmic van demanar l’habilitació del mes d’agost perquè el procés no es demorés fins setembre i les obres d’art tornin com més aviat millor als seus legítims propietaris.