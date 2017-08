Convocada una nova edició de les beques Art i Natura a la Creació

Pensades per promoure les arts visuals, estan convocades pel Centre d’Art La Panera de Lleida amb la col·laboració del Centre d’Art i Natura de Farrera

La Paeria ha convocat una nova edició de les beques Art i Natura a la Creació a través del Centre d'Art La Panera i amb la col·laboració del Centre d'Art i Natura (CAN) de Farrera. Aquestes ajudes estan pensades per promoure les arts visuals i donar suport als artistes visuals que tinguin projectes en curs o inèdits vinculats a la natura i a la cultura. El termini per presentar originals acaba el proper 12 de setembre i el veredicte es donarà a conèixer el 22 de setembre. Els projectes s'han de presentar al Registre de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, l’OMAC.

L'ajuda està dotada amb 8.000 euros, repartits en dues beques de 4.000, per als dos projectes seleccionats –impostos inclosos-. La quantitat de cada beca es distribueix a parts iguals en els conceptes de producció de l’obra i d’honoraris. Les beques són de caràcter individual i intransferible.

L’Ajuntament de Lleida aportarà a la iniciativa 15.700 euros, dels quals 8.000 és l’import corresponent a les dues beques i 7.700 corresponen a la manutenció, allotjament i espai de treball dels dos artistes guanyadors de les beques durant dos mesos al Centre d’Art i Natura de Farrera. Per la seva part, el departament de Cultura de la Generalitat aporta anualment el pressupost corresponent al programa d’exposicions i activitats del Centre d’Art La Panera, amb un conveni signat amb la Paeria. En aquest document, s’indica la voluntat de donar suport i estructurar les iniciatives artístiques en arts visuals contemporànies de Lleida i del territori lleidatà.