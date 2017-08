Els lleidatans Fadunito atansen el seu ‘Adopted’ a un festival d’Israel

Les companyies Fadunito i S.E. portaran el seu espectacle conjunt Adopted al festival de teatre de carrer, circ, dansa i música de Bat Yam, ciutat costanera al sud de Tel-Aviv (Israel) els pròxims 23, 24 i 26 d’agost. Es tracta d’un esdeveniment al costat del mar que atrau entre 3.000 i 4.000 espectadors per actuació. És el festival més gran d’Israel dedicat al teatre que utilitza els carrers i l’espai urbà com a escenari. Adopted és un espectacle de carrer que aborda el tema de la reinserció social a través d’un grup d’orfes que ja s’han fet grans, passejant pels carrers i amb l’esperança que algú vulgui adoptar-los.

Estrenat l’any 2015, l’espectacle va ser ideat per Ferran Orobitg (Fadunito) i Sergi Estebanell. Aquest últim es va encarregar també de la direcció artística. Per a la companyia Fadunito no és la primera vegada que participa en el festival israelià. La formació, que compta amb una quinzena d’anys d’experiència al mercat internacional de les arts de carrer, ja va actuar al certamen del 2012 amb els espectacles Ceci 3.0 i +75. El Festival Internacional de Teatre de carrer de Bat Yam –que celebra la vintena edició– combina produccions artístiques israelianes amb representacions internacionals.