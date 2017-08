Tàrrega inicia les obres per fer visible una torre medieval del XIV

Formava part del portal d’Urgell

L’ajuntament de Tàrrega va iniciar ahir els treballs per fer visible la torre medieval defensiva localitzada el febrer passat en unes obres en una cantonada de la plaça Urgell, al nucli antic de la població. L’estructura formava part del portal d’Urgell del segle XIV, un dels quatre antics accessos principals a la localitat. Les obres consisteixen a repicar l’argamassa de les façanes de dos immobles que en el seu moment es van edificar aprofitant la fortificació. Arqueòlegs del Museu Comarcal s’encarreguen de la primera fase, que deixarà al descobert fins a dos metres d’altura d’aquest element patrimonial. A la tardor, una empresa especialitzada continuarà la tasca fins a arribar als sis metres d’altura. Segons va assenyalar el regidor de Cultura, Raül Palacios, “Tàrrega posa així en relleu un significatiu element arquitectònic del seu passat”. Aquesta troballa es considera excepcional ja que de l’antic traçat de la muralla medieval de Tàrrega, no n’ha perdurat cap torre visible des del carrer; només es conserva part d’una altra torre a la plaça del Carme, però a l’interior de dos establiments i no visible des de l’exterior.