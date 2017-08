Cultura convoca ajuts per al sector editorial per 645.000 euros

EFE Actualitzada 28/08/2017 a les 16:43

L’import suposa un augment del 39% respecte a l’any anterior

© Una fira del llibre. EFE

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajuts per al sector editorial per valor de 645.000 euros, un 39 per cent més que l’any anterior, destinat a projectes que enforteixin el sector del llibre, segons els objectius recollits al Pla de Foment de la Lectura 2017-2020.



Segons ha informat el Ministeri, els ajuts han estat convocats en règim de concurrència competitiva i corresponents al 2017 per a entitats sense ànim de lucre que promoguin i enforteixin la indústria editorial, en particular els que millorin l’estructura del sector.



Els projectes hauran de tenir algun dels objectius recollits al Pla de Foment de la Lectura, com la celebració de trobades per a professionals, elaboració d’estudis sobre el sector, iniciatives per a un funcionament més eficaç de la cadena del llibre i per a la millor comunicació entre els diferents agents editorials o l’impuls de la reconversió del sector al model digital i formació dels professionals del sector, entre altres.



Els destinataris d’aquests ajuts, el termini de presentació de sol·licituds dels quals finalitza el 7 de setembre, són les institucions sense ànim de lucre del sector del llibre d’àmbit nacional (fundacions, associacions, organitzacions no governamentals) o qualsevol entitat sense fi de lucre que, no pertanyent al sector públic, acrediti haver realitzat actuacions de promoció del llibre o de les publicacions culturals, com a mínim, en els dos últims anys.