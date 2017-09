FiraTàrrega ja ha venut més de 4.200 entrades i hi ha 18 sessions exhaurides

Actualitzada 04/09/2017 a les 16:51

La capital de l’Urgell escalfa motors per a una nova edició de fira de teatre, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins al proper diumenge

© 'Mulïer', de la companyia valenciana Maduixa Teatre, el setembre passat a FiraTàrrega. XAVIER SANTESMASSES

Tàrrega es prepara per viure una nova edició de FiraTàrrega, en què la ciutat donarà la benvinguda a 261 actuacions que es desenvoluparan en els seus carrers els propers dies.



Dijous dia 7 de setembre tindrà lloc l'acció inaugural urGENTestimar de l'artista Ada Vilaró i el científic Josep Perelló. Aquesta peça, que pretén diluir les fronteres des de l’art i la ciència, tindrà una durada de 40 hores, una marató escènica amb la implicació de prop de 400 persones que començarà dijous a les 7 del matí i culminarà divendres amb una acció final, a les 22.15h.



Un total de 52 companyies oferiran durant quatre dies 261 passis dels seus espectacles. D’aquests, 129 seran gratuïts i 132 de pagament. Un 55% de la programació són propostes de companyies catalanes, un 27% de la resta de l'Estat i un 18% de companyies internacionals, de 8 països: Àustria, França, Itàlia, Països Baixos, Suècia, Uruguai, Xile i Portugal.



A data d'avui, s'han venut 4.264 entrades i hi ha 18 passis exhaurits.



En total, s’habilitaran per a la Fira 23 espais d’actuació, que es tradueixen en 35.000 metres quadrats d’ocupació escènica, i 80.000 metres quadrats d’ocupació d’espais i serveis.