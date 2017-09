Tot a punt per a FiraTàrrega 2017

La taquilla a la capital de l’Urgell obre amb més de la meitat de les entrades anticipades venudes i esgotades en 46 funcions || El certamen s’estrena demà amb 848 professionals inscrits

La capital de l’Urgell ja escalfa motors per obrir demà la 37a edició de la Fira de Teatre al Carrer, que es desenvoluparà fins diumenge amb les actuacions de 52 companyies nacionals i internacionals, que oferiran un total de 261 funcions en 23 espais d’exhibició repartits per tota la localitat. Un total de 129 sessions seran gratuïtes i 132, de pagament. L’èxit de públic sembla de nou garantit, almenys pel ritme de venda d’entrades anticipades per als espectacles de pagament. A data d’ahir, ja s’havien venut més de 5.000 localitats, una mica més de la meitat de les reservades per