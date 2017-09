Grafiters de València i Madrid guanyen el festival de Torrefarrera

Nombrosos veïns s’interessen a cedir parets per a la pròxima edició

Un duo de grafiters d’Alacant i València va guanyar ahir la primera edició del Torrefarrera Street Art Festival, un certamen que va nàixer amb l’objectiu d’aprofitar parets o espais en desús d’aquesta localitat per crear un entorn agradable a través de l’art urbà. El jurat va atorgar el primer premi, dotat amb 1.000 euros, al duo d’artistes GFX Folks & Miedo12, procedent d’Alacant i València, per la seua intervenció en un mur de gairebé 400 metres quadrats en un lateral del pavelló municipal. El segon premi del certamen, dotat amb 500 euros, va ser per a l’artista madrileny Sfhir per