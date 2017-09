Sant Quirze Safaja també recorda el poeta Màrius Torres

Commemoren el 75è aniversari de la seua mort en aquesta localitat del Moianès

El 29 de desembre del 1942 moria al sanatori de Puig d’Olena, de forma prematura, per culpa de la tuberculosi, el metge i poeta Màrius Torres, tot just amb 32 anys. D’aquí a poc més de tres mesos es compliran 75 anys de la mort de l’autor de La ciutat llunyana i no només a Lleida s’ultimen diversos actes de record i homenatge. De fet, la localitat on es troba el sanatori en el qual va viure els seus últims set anys el poeta lleidatà, Sant Quirze Safaja, al Moianès, va obrir ahir els actes amb els quals també commemorarà