Homenatge a Barcelona a la poesia de Vallverdú i Pàmias

Els dos autors lleidatans, protagonistes a la Setmana del Llibre en Català

Els escriptors Josep Vallverdú i Jordi Pàmias van ser ahir protagonistes a la Setmana del Llibre en Català, que es desenvolupa des de divendres passat a l’avinguda de la Catedral de Barcelona i que conclourà diumenge que ve. Sota l’auspici de Pagès Editors, present al certamen com cada any, tots dos autors lleidatans van rebre un homenatge, en aquest cas específic, per la seua trajectòria poètica.L’acte literari, desenvolupat a l’escenari principal de l’esdeveniment, el va conduir el poeta Carles Duarte i va comptar amb la participació també de Carme Vidal i de l’editor Lluís Pagès.Pagès Editors va afavorir l’homenatge