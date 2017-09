Els veïns de Torrefarrera voten el seu mural favorit

Els veïns de Torrefarrera poden votar fins dilluns vinent pel seu mural favorit entre els deu que no van resultar premiats en la primera edició del Street Art Festival, que va culminar el 8 de setembre passat a l’inici de la festa major d’aquesta localitat del Segrià. L’artista guanyador d’aquest premi del públic rebrà 500 euros. Els veïns poden votar per un màxim de tres propostes a través de la pàgina web www.torrefarrera.happyopinion.com. Val a recordar que el duo de grafiters GFX Folks & Miedo12, procedents d’Alacant i València, van guanyar el certamen, dotat amb 1.000 euros, per la seua intervenció en un mural de gairebé 400 metres quadrats en un lateral del pavelló municipal de la localitat. Per la seua part, el madrileny Sfhir es va emportar els 500 euros del segon premi pel seu mural al carrer Ramon Muntaner.