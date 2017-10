Harvard s’inspira en Planta

Estudiants d’arquitectura d’aquesta universitat van conèixer de primera mà el projecte de Sorigué a la Plana del Corb, a Balaguer || Oferiran propostes

Dotze estudiants de la Harvard Graduate School of Design acompanyats per l’arquitecte Iñaki Ábalos van visitar, del 25 al 27 de setembre, el complex de la Plana del Corb, a Balaguer, per conèixer de primera mà el projecte Planta de la Fundació Sorigué i l’espai on se situarà l’edifici principal. A les seues instal·lacions, els estudiants van participar en un workshop dirigit per l’arquitecte Iñaki Ábalos en col·laboració amb la paisatgista Teresa Galí, a través del qual van debatre i van reflexionar sobre el projecte de Sorigué i la seua fundació, amb l’objectiu de desenvolupar propostes arquitectòniques per a aquest