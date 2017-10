La Seu Vella, museus i cines tancats, sense classes d’art, música i teatre

El sector cultural català se suma a l’aturada

El sector cultural de Lleida es va sumar ahir per complet a l’aturada a Catalunya en protesta per la violència policial de diumenge passat. Monuments, museus, cines, biblioteques i centres públics d’ensenyament d’art, teatre i música van tancar les portes afegint-se així a la condemna general contra l’actuació policial el dia del referèndum. La Seu Vella i la resta d’equipaments culturals municipals, des de La Panera fins al Museu Morera, la Llotja o el Museu de l’Aigua, van secundar l’aturada, així com el Conservatori, l’Aula de Teatre i l’Escola d’Art Leandre Cristòfol. Altres equipaments gestionats des de la Generalitat, com