Més de 5.500 persones gaudeixen del Musiquem

El festival internacional celebra la diversificació de públic || Valls destaca la “serenitat i pau” que aporta la música

El pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs recull les notes del vibràfon i el txistu (instrument basc de vent) de Nerea Quincoces i Maite Sagastibelza (Haize eta Zur) i els ofereix a les famílies, parelles i amics de totes les edats que han escollit aquest concert entre la vintena que incloïa el programa del festival internacional Musiquem Lleida!, tancat ahir amb un balanç de 5.500 espectadors en tres dies.

La directora del festival i fundadora de la Coral Shalom, Carme Valls, va celebrar el fet d’“haver aconseguit arribar a nous públics gràcies, en part, a les activitats paral·leles del +Musiquem amb les quals hem implicat altres agents de la ciutat”, fent referència al Gremi de Forners i a les actuacions en viu en diversos restaurants de la ciutat.

L’experiència de les dotze edicions del Musiquem es van notar ahir en el comportament del públic que, amb ganes de conèixer nous sons com els tradicionals dels països balcànics, van presenciar pacients i entretinguts les proves de so de l’Orquesta Basarab que va actuar amb mitja hora de retard en una plaça Paeria en la qual no quedava ni una cadira lliure. Valls va destacar la importància de la música en el moment actual: “Aporta serenitat i pau, convida a la reflexió tan necessària aquests dies.” El Musiquem va tancar ahir amb un concert a l’Auditori Enric Granados.