La Pobla de Segur treu l’art al carrer

El Comú de Particulars inaugura avui la segona Biennal Internacional d’escultura, amb més d’una trentena d’artistes || Amb obres en diversos espais de la localitat fins a l’1 de novembre

Treure l’art al carrer, en aquest cas l’escultura, com una fórmula més per promocionar la cultura. Aquest és l’objectiu fonamental de la Biennal Internacional d’Art que inaugurarà avui la Pobla de Segur, localitat del Pallars Jussà que des d’ahir ja llueix un bon nombre de peces escultòriques a diversos espais públics. Impulsada per l’entitat cultural local Comú de Particulars, la biennal va nàixer l’octubre del 2014 amb una trentena d’obres repartides pels llocs més emblemàtics de la Pobla. Els efectes de la crisi econòmica van retardar un any, fins ara, la celebració de la segona edició d’aquest esdeveniment, que exhibirà