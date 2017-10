La faula sobre els refugiats ‘Jupiter’s moon’ guanya a Sitges

Festival amb palmarès molt europeu i amb més veus femenines en el gènere

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La pel·lícula Jupiter’s moon, de l’hongarès Kornél Mundruczó i protagonitzada per un refugiat sirià capaç de levitar, va guanyar ahir el 50è Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya “per la seua valentia de barrejar fantasia amb un tema tan actual”, com va decidir el jurat per unanimitat. Ho va anunciar en roda de premsa el cineasta Gary Sherman, al costat del director del certamen, Àngel Sala, i altres membres del jurat. El premi a la millor direcció va recaure en Coralie Fargeat, per Revenge, mentre que el Premi Especial del Jurat va ser per a Thelma, de Joachim Tier,