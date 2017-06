Els carburants baixen per tercera setmana consecutiva fins a mínims de l'any

Actualitzada 22/06/2017 a les 12:43

Els preus se situen a nivells del desembre i el novembre del 2016

© Imatge d'arxiu d'una gasolinera. EFE

Els preus de la gasolina de 95 octans i del gasoil d’automoció han baixat per tercera setmana consecutiva i han tornat a marcar mínims l’any, en nivells que no es veien des del desembre i novembre del 2016, respectivament, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE).



La gasolina de 95 octans es venia dilluns passat a 1,182 euros per litre, un 1,01% menys que una setmana abans. És el preu més baix des de l’1 de desembre del 2016.



El preu del gasoil d’automoció ha baixat un 1,04%, fins 1,050 euros per litre, el nivell més baix des del 24 de novembre del 2016.



En el termini d’un mes la gasolina s’ha abaratit un 2,39%, mentre que el preu del gasoil ha caigut un 2,96%.



En el que va d’any, el descens ha estat del 4,45% en el cas de la gasolina, i del 6,83 %, en el del gasoil. Els preus dels carburants són lluny dels màxims registrats el setembre de 2012: un 22,34% la gasolina i un 27,34% el gasoil.