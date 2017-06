L’extra d’estiu surt de nou de la guardiola

Les propostes d’experts no són exemptes de polèmica, com un altre retard de l’edat de jubilació || Algunes pensions es pagarien amb els Pressupostos

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

UGT ha exigit aquesta setmana al Govern central que convoqui de forma “urgent” la Comissió de Seguiment del Fons de reserva de la Seguretat Social perquè “torna a utilitzar aquest fons per fer front a la paga extraordinària dels pensionistes d’aquest estiu”. El sindicat considera que s’ha de donar una solució a aquest problema de forma immediata, perquè “el Govern no pot utilitzar el crèdit de 10.913 milions d’euros ni treure del fons de reserva una quantia superior al 3 per cent”.Els sindicats defensenque el sistema ha de garantir-se gràcies a salaris dignesEl Banc d’Espanya ha demanat un nou ajustament