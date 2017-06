L'Agència Tributària dóna cinc mesos a Edullesa perquè adeqüi les instal·lacions duaneres a la normativa europea

26/06/2017

El sector es compromet a cercar aquesta setmana una instal·lació temporal

L'Agència Tributària emetrà en els propers dies un requeriment a la duana de Lleida, Edullesa, perquè adeqüi en un termini màxim de cinc mesos les seves instal·lacions als requisits de la normativa vigent i pugui funcionar com Magatzem de Dipòsit Temporal i exportar i importar mercaderies.



Per completar aquesta adequació, el sector estima que fa falta una inversió de més de 400.000 euros que permetria ampliar els molls disponibles a Edullesa, dotar les instal·lacions de sistemes de fred industrial que permetrien no trencar la cadena de fred en realitzar inspeccions i, també, d’aigua potable i sistemes de control d’accessos.



Amb això, segons ha explicat aquest dilluns la subdelegada del Govern, Inma Manso, es garantiria la continuïtat de la instal·lació: "La normativa europea ha canviat i les instal·lacions de Edullesa s'han d'adequar si el que es pretén és que l'activitat continuï. Per això el requeriment que s’emetrà. L'any passat la situació era similar i es va optar per una solució temporal que implicava utilitzar també les instal·lacions de l'empresa Transports Tarragona perquè les inspeccions necessàries fossin factibles, però la millora necessària no s'ha realitzat encara "



El requeriment i els cinc mesos de termini fixats per completar la millora obliguen al fet que durant la present campanya el sector trobi un espai alternatiu i temporal perquè la campanya fructícola es desenvolupi amb les mínimes incidències. Durant el transcurs de la reunió d'avui, els representants de Edullesa i les diferents mercantils fructícoles implicades de s'han compromès a cercar-lo.