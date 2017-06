El preu del gas natural baixa un 1% a partir del pròxim 1 de juliol

EFE Actualitzada 29/06/2017 a les 10:45

© Cremador d'una cuina de gas. EFE

Les tarifes d’últim recurs (TUR) de gas natural baixaran un 1% de mitjana des de dissabte vinent, 1 de juliol, respecte al segon trimestre de l’any, que es van encarir una mitjana de l’1,87 %, amb la qual cosa descendeixen per primera vegada des de juliol de l’any passat, segons han informat fonts del sector.



La disminució dels preus de la tarifa del gas en aquesta nova revisió trimestral es deu a l’abaratiment que han experimentat aquests als mercats internacionals, així com al tipus de canvi.



El preu per a la TUR 1, a la qual estan acollits fonamentalment els clients que utilitzen el gas per al subministrament d’aigua calenta i cuina, disminuirà un 0,85 %, mentre que el de la TUR 2, a la que estan acollits principalment consumidors domèstics que a més dels usos anteriors tenen calefacció de gas, baixarà un 1,1 %.



El preu de la TUR de gas l’integren, d’una banda, els peatges, que es paguen per l’ús de les infraestructures, i, per una altra, el cost de l’energia, que es determina a partir de les cotitzacions internacionals dels hidrocarburs.



La part regulada del rebut, els peatges, es manté congelada per quart any consecutiu.