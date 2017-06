Els autònoms podran desgravar-se fins a 25 euros diaris per despeses de dinars

EFE Actualitzada 29/06/2017 a les 13:25

S’amplia la tarifa plana de 50 euros per a nous autònoms a un any

© Monedes d'euro. EFE

La nova Llei de Mesures Urgents per a l’autònom contemplarà desgravacions de fins a 25 euros diaris per les despeses de manutenció que podrien ascendir fins els 48 euros en el cas que el treballador sigui a l’estranger. D’aquesta forma ho han pactat els grups parlamentaris de Ciutadans i ERC en aquesta nova llei que aquest dijous serà aprovada al Congrés i que seguirà el seu tràmit al Senat per poder estar enllestida al juliol.



La comissió d’Ocupació debat i vota avui l’informe de la ponència de la Llei d’Autònoms així com les esmenes que havien quedat sense pactar, entre elles el polèmic xec dinar per als autònoms i que finalment ha tirat endavant.



A més, els autònoms podran deduir-se també el 20 % de les despeses de subministraments, com l’aigua, la llum, l’electricitat i la telefonia, sempre que es treballi a casa i permetrà compatibilitzar el 100 % del treball per compte propi amb la pensió de l’autònom.



Els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social es redueixen a la meitat, passant del 20 % al 10 % el primer mes, i es tornarà l’excés de cotització dels treballadors amb pluriactividad sense que hagin de sol·licitar-la.



D’altra banda, s’amplia la tarifa plana de 50 euros per a nous autònoms a un any i es redueix a dos anys el termini d’espera perquè els que hagin cessat la seua activitat puguin tornar a acollir-s’hi.



També els autònoms podran canviar fins a quatre vegades el mateix any la seua base de cotització. De la mateixa forma, els autònoms podran donar-se d’alta i baixa en el Règim Especial fins a tres vegades a l’any.



Un altre dels punts pactats és una tarifa plana per a les dones que es reincorporin després de la maternitat i una exempció del 100 % de la quota d’autònoms durant 12 mesos per cura de menors o dependents.



Els autònoms tindran millor accés als programes de formació i participaran en el Consejo Económico Social (CES) en el termini d’un any, a més que es constituirà el Consell del Treball Autònom. No obstant això, la progressivitat en la cotització dels autònoms pels seus ingressos reals no es preveurà en la nova llei i serà un tema a debatre en la subcomissió del Règim Especial d’Autònoms.