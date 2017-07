Hisenda recapta 326,6 milions fins al maig a Lleida, un 18% més

REDACCIÓN 08/07/2017 a les 05:07

Per l’augment dels ingressos per l’IRPF, del 13,8 per cent, i per l’IVA, del 24%, respectivament || És la província catalana on més creix percentualment