Edullesa incrementa un 16% el trànsit de mercaderies

normalitat en l'estació duanera després del reforç de personal

La normalitat és la nota dominant a Edullesa dins la campanya en curs després de la incorporació d'un nou enginyer agrònom per reforçar el servei d'inspecció durant els mesos de més activitat de l'estació duanera i la decisió adoptada a finals del passat mes de juny d'incrementar la intensitat d'ús de les dependències de Transports Tarragona -mercantil situada al costat de les dependències de Edullesa- per solucionar els problemes d'espai que plantegen actualment les instal·lacions de l'equipament.

Així s'ha constatat durant la reunió de seguiment que s'ha celebrat a dependències de la Subdelegació del Govern i que ha presidit la subdelegada del Govern a Lleida Inma Manso.

Ara, el següent pas -tal com es va acordar a finals de juny- serà escometre a la tardor les reformes necessàries per adaptar les instal·lacions a la normativa vigent i permetre que funcionin com a Magatzem de Dipòsit Temporal per a importar i exportar mercaderies.

Durant el primer semestre de l'any, i en relació al mateix període de l'exercici passat, el trànsit a la instal·lació duanera ha crescut en un 16%, fet que dóna fe del positiu efecte de les mesures adoptades.

La reforma plantejada permetrà ampliar el nombre de molls disponibles a Edullesa, dotar les instal·lacions de sistemes de fred industrial que permetrien no trencar la cadena de fred en realitzar inspeccions i equipar les instal·lacions amb subministrament d'aigua potable i sistemes de control d'accessos.

Amb això, i així ho explica la Subdelegada del Govern Inma Manso, s'ha de garantir la continuïtat de la instal·lació: "Les mesures estan funcionant i el compromís de millora existeix. La campanya transcorre amb normalitat plena. Del que es tracta és que Lleida compti amb una instal·lació de futur que permeti a les nostres empreses importar i exportar en les millors condicions", assenyala la subdelegada.