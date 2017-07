San Miguel ha invertit 34 milions a la fàbrica de Lleida en deu anys

Tres l’any passat, amb un increment del 25 per cent sobre l’exercici anterior || La planta genera prop de 300 llocs de treball entre directes i indirectes

El grup Mahou San Miguel ha invertit un total de 34 milions d’euros a la seua planta de Lleida en els últims deu anys. Així ho va explicar aquest dilluns el director del centre de producció de la fàbrica, Manuel Heredia, que va xifrar en 3 milions la inversió del 2016, que representa un increment del 25% respecte a l’exercici anterior.



Aquestes dades van servir a Heredia per destacar l’aposta de la companyia per la planta de producció de Lleida i va explicar que l’esforç inversor realitzat l’any passat es va centrar fonamentalment a desenvolupar 27 projectes orientats a la millora i l’optimització de les instal·lacions.



La meitat de la inversió es va dirigir a la renovació tecnològica de l’etiquetadora de botelles i de la tancadora de llaunes, i entre els projectes de més rellevància destaca també l’adequació del centre a la producció de cervesa 0,0 i sense alcohol.

Les inversions que ha portat a terme Mahou San Miguel a les seues instal·lacions de Lleida també han permès millorar de manera molt significativa els indicadors mediambientals. Des de l’any 2000, ha aconseguit reduir el consum d’aigua un 44% i el d’energia un 36%, i ha disminuït les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera un 57%.

El 2016, els esforços en aquest àmbit es van centrar, de manera molt especial, en l’aplicació de la innovació en el desenvolupament de productes i de l’embalatge per fer-los més sostenibles i reduir-ne l’impacte mediambiental.

Heredia va explicar que la fàbrica lleidatana compta amb una plantilla de 154 persones, però calcula que genera prop d’uns altres 150 llocs de treball indirectes. Així mateix, va apuntar que l’any passat va adquirir de proveïdors locals productes i serveis valorats en 6,5 milions.



La companyia, que aquest any celebra els seixanta anys a Lleida, “ha estat present en la vida cultural de la ciutat” amb iniciatives a què va destinar 800.000 euros el 2016, segons va remarcar.

Quant al grup, Heredia va apuntar que l’any passat Mahou San Miguel va superar per primera vegada els 1.200 milions de facturació i va destacar la seua vocació exterior, al ser present amb els seus productes en un total de 70 països.



De fet, Lleida és la fàbrica més internacional del grup, en paraules del seu director, ja que el 30% de la producció que surt del polígon El Segre (dos milions d’hectolitres, equivalents a 600 milions d’ampolles) acaba en països tan dispars com l’Índia, Alemanya, Guinea, els EUA o la Xina, país aquest últim al qual va exportar per primera vegada fa dos anys.