El metall de Lleida convoca 4 dies de vaga aquesta tardor

Els dies 20 i 27 de setembre i 18 i 25 d’octubre || Exigeixen una clàusula de revisió salarial que la patronal els nega

Els sindicats FICA-UGT i CCOO d’Indústria van registrar ahir la convocatòria de vaga del sector del metall de la província de Lleida. Està prevista per als dies 20 i 27 de setembre i 18 i 25 d’octubre. Les negociacions amb al patronal fa quatre mesos que estan paralitzades i els exigeixen un acord que garanteixi unes condicions laborals dignes i el poder adquisitiu dels entre 7.000 i 12.000 treballadors que hi ha a Lleida. Per garantir aquests drets, les organitzacions sindicals exigeixen com a condició innegociable establir una clàusula de revisió salarial vinculada a l’IPC. La patronal rebutja la demanda