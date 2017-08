Un de cada quatre contractes firmats al juliol va durar menys d'una setmana

Un de cada quatre contractes firmats el juliol, un 23,8 % del total, va tenir una durada inferior a la setmana, segons les últimes dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). La contractació de juliol va tornar a caracteritzar-se per la curta durada, ja que dels 1,93 milions de contractes registrats, 458.814 van durar menys d’una setmana i 89.919, entre 7 i 15 dies.

D’acord als registres del SEPE, només 151.988 contractes, un 7,88 % del total, van ser indefinits.



Així, 165.961 contractes van tenir una durada d’entre 15 dies i un mes; 295.060, d’entre un i tres mesos, i 111.286, d’entre sis mesos i un any. Els contractes d’entre sis i dotze mesos amb prou feines van superar els 25.000 i els de més d’un any es van situar en 5.400.



Com és habitual, els contractes de juliol es van concentrar majoritàriament al sector serveis, que va aglutinar el 75 % del total, amb 1,45 milions, dels quals poc més d’un 5 % van ser de caràcter indefinit. En particular, van destacar les activitats d’hostaleria, amb 417.268 contractes firmats, 310.295 de serveis de dinars i begudes i 106.973, d’allotjaments, la majoria temporals.



El comerç va sumar 218.159 contractes al juliol, més de la meitat d’ells al per menor, i les activitats administratives i de serveis auxiliars, 189.784. Al marge dels serveis, al juliol es van subscriure 194.610 contractes en l’àmbit de la indústria, gairebé tots en la divisió manufacturera, 183.241 en l’agricultura, i 103.419 en la construcció.



El SEPE també revela que els homes van acaparar el 55% dels contractes, 1,04 milions, mentre que la xifra entre les dones va ser de 834.519.



Els homes van superar les dones en contractes a tots els sectors tret dels serveis, on els 723.059 d’elles van ser més nombrosos que els 679.089 d’ells.



En l’agricultura, els contractes subscrits per homes (134.645) gairebé van triplicar els de les dones (47.399), mentre que en la indústria els van duplicar (128.673 davant 57.615).



En la construcció, la contractació masculina (93.144) va multiplicar per catorze la femenina (6.446).



Quant a l’edat dels treballadors, el 40% dels contractes de juliol (771.486) van ser firmats per persones de menys de 30 anys, a la qual cosa s’afegeixen uns altres 251.085 empleats d’entre 30 i 34 anys. Només 31.820 contractes, menys del 2% del total, van correspondre a treballadors de més de 59 anys.