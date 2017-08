Les exportacions lleidatanes creixen un 13,5% el primer semestre

Actualitzada 22/08/2017 a les 13:23

En el conjunt de Catalunya sumen 35.640 milions d’euros

© Camions a la duana d'Edullesa. SEGRE

Les exportacions catalanes han registrat un creixement del 9,5% el primer semestre del 2017 en comparació amb el mateix període de l’any passat i han assolit els 35.640 milions d’euros. Es tracta del millor primer mig any de tota la sèrie històrica. A la demarcació de Lleida, les exportacions creixen per sobre de la mitjana, fins el 13,5%, segons dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat.



El creixement del 9,5% registrat a Catalunya en el període gener-juny és superior al de la mitjana de la Unió Europea (7,9%) i al de països com Itàlia (+8%), Alemanya (+6,1%) o França (+3,5%). Amb aquests resultats, durant el primer mig any, les vendes de Catalunya a l’exterior representen el 25,3% del total d’exportacions de l’Estat espanyol.



A nivell sectorial, les exportacions catalanes han estat liderades el primer semestre pels productes químics (que han assolit les 9.329 milions d’euros i han crescut un 8,2% en comparació amb el primer mig any del 2016). També destaquen les vendes a l’exterior dels béns d’equip (6.266 milions d’euros, +1,6%) i l’automoció (5.607 milions d’euros, +5,8%).