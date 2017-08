La vaga d'estibadors del juny costa més de catorze milions a Lleida

Les trameses de carns i animals vius, farratges i oli, les més afectades || Les exportacions per ports aquell mes passen de 53,77 a 40,60 milions d’euros

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els estibadors espanyols van protagonitzar el mes de juny diverses jornades de vaga, precedides d’altres de qualificades com de zel per col·lapsar els ports, i ja es poden començar a fer valoracions d’efectes. En concret, les exportacions de Lleida per via marítima van caure aquell mes en 14,16 milions d’euros respecte al mateix mes de l’any passat.Es tracta d’un descens que es pot atribuir en gran manera a les aturades i més si tenim en compte que Lleida compta els mesos per rècord de vendes en altres països, amb la qual cosa no entra dins de la lògica econòmica el