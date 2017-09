El grup Cusiné assoleix els cinc milions en facturació

La meitat de les vendes corresponen a exportacions a quaranta països || Augura gran qualitat de vins malgrat la curta verema

El grup Tomàs Cusiné ha assolit en l’últim exercici cinc milions d’euros en facturació, dels quals la meitat corresponen a les exportacions dels seus vins a una quarantena de països. Així ho ha explicat a SEGRE el responsable del celler Tomàs Cusiné, que destaca que comercialitzen a països com Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, Holanda o el Canadà, i destaca el creixement a l’Àsia, amb compradors, entre altres països, al Japó.Compta amb finques a Castell del Remei a Penelles, la Pobla de Cérvoles i el Vilosell i a Poblet. En un any marcat per la caiguda generalitzada de la producció tant a