Brussel·les estudia retallar fons agraris per pagar altres polítiques

Com la migratòria o la lluita contra el terrorisme i els ciberatacs || Se sumaria al ‘forat’ pel Brexit, que podria costar uns cinc milions d’euros a Lleida

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els fons de la Política Agrària Comuna (PAC) es troben sempre sota l’amenaça de les tisores per part de Brussel·les. Ara, a banda dels anunciats efectes sobre el pressupost de la Unió Europea que tindrà el Brexit, s’hi suma el fet que Brussel·les vol limitar el pressupost per finançar, per exemple, la política migratòria o la lluita contra el terrorisme.La ministra d’Agricultura i Pesca, Isabel García Tejerina, va assegurar ahir a Valladolid que Espanya “batallarà” la “previsible” reducció dels fons europeus destinats a la PAC, que es debatrà en els pròxims mesos en organismes de la UE.En unes jornades agràries,