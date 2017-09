Els preus a Lleida pugen tres dècimes a l'agost i situen la inflació en el 2%

EFE / Redacció Actualitzada 13/09/2017 a les 12:40

© Imatge d'arxiu d'una gasolinera SEGRE

L’Índex de Preus de consum (IPC) a la província de Lleida va pujar tres dècimes a l’agost en comparació amb el mes anterior, mentre que la taxa interanual de la inflació es va situar en el 2%, una dècima més que el juliol, segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).



En el conjunt de Catalunya, els preus també van pujar tres dècimes a l’agost respecte al juliol i la taxa anual de la inflació es va incrementar una dècima, fins el 2%.



En el conjunt de l’Estat espanyol, l’IPC va pujar dos dècimes en termes mensuals. En quant a la taxa anual, la inflació es va situar a l’agost en l’1,6%, una dècima més que el mes anterior.



Entre els factors que més han influït en aquesta evolució està l’increment dels carburants, davant el descens que van registrar l’any passat, així com la pujada de gas i gasoil per a habitatge.



Al detall dels grups que més van influir, el transport -on s’inclouen els carburants- va elevar gairebé un punt, fins el 3,3%, la seua alça anual, mentre que al capítol d’habitatge la pujada va ser una dècima major, fins el 3,3 %. Dins d’aquests capítols, els combustibles líquids van registrar la pujada més important amb un 6,8 %.



Davant això, van frenar l’evolució dels preus les assegurances, amb menors pujades que l’agost de l’any passat; de les comunicacions, amb preus estables davant les alces de l’estiu passat, o dels aliments que van mantenir taxa.



Dins d’aquest últim grup, destaca la baixada de la fruita fresca, que va descendir un 14,8 %, per sobre de la baixada de l’any passat.