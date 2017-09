L'atur entre els joves arriba al 34,5 per cent a Lleida

La Cambra de Comerç organitza una trobada amb empreses a la UdL || En l’acte es realitzaran tallers d’orientació

La Cambra de Comerç de Lleida, en col·laboració amb la Universitat, organitzen dimecres vinent, 20 de setembre, una trobada en la qual reuniran joves que busquen feina amb empreses que en busquen. L’acte es portarà a terme a l’edifici polivalent de la UdL, al campus de Cappont, i està obert a tots els joves aturats, encara que no siguin universitaris.

En roda de premsa, el president de la Cambra de Comerç, Joan Simó, acompanyat per l’adjunt del vicerector de la UdL, Fernando Guirado, va posar de manifest que la taxa d’atur dels joves lleidatans d’entre 16 i 29 anys és del 34,5%, i que per “lluitar” contra aquesta situació han preparat per a la setmana que ve la jornada #jovullser, en la qual aproximadament una desena d’empreses lleidatanes aniran a la Universitat de Lleida per explicar les respectives ofertes d’ocupació.

Paral·lelament, es desenvoluparan diversos tallers en els quals experts orientaran els joves sobre la millor manera de redactar un currículum i afrontar una entrevista de feina. A més a més, Arancha Ruiz, prestigiosa headhunter i consultora de marca, impartirà una conferència.

Plena ocupació per als titulats en el camp de la medicina



Tots els graduats per la Universitat de Lleida en Ciències Biomèdiques, Medicina i Enginyeria Mecànica tenen feina. Així ho reflecteix un estudi de l’AQU Catalunya sobre la inserció laboral dels titulats universitaris, impulsat per les mateixes universitats i del qual ja es va fer ressò SEGRE al juliol. L’estudi determina que la inserció en aquestes tres titulacions és del 100%, en tots els casos per damunt de la mitjana catalana, que se situa en el 86,3%, el 96% i el 91,5%, respectivament. També és molt elevada la inserció dels graduats en Enginyeria Informàtica, d’un 97,1%. La segueixen els graus d’Educació Social i Infermeria.