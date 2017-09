La publicitat va ser el servei que més va apujar preus en el segon trimestre

EFE Actualitzada 18/09/2017 a les 11:26

L’activitat del sector serveis que més va abaixar els seus preus van ser les telecomunicacions

© Euro

La publicitat va ser l’activitat del sector serveis que més va apujar els seus preus en el segon trimestre, en comparació amb el mateix trimestre del 2016, mentre que les telecomunicacions va ser l’activitat que més els va abaixar. Segons l’índex de preus de serveis (IPS) que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en el segon trimestre van augmentar els preus en deu de les quinze activitats per a les quals es calcula l’índex.



El repunt anual més important va correspondre a la publicitat (un 4,1 %), un avenç que és a més cinc punts i mig superior a la variació interanual registrada en el primer trimestre. Li segueixen les activitats postals i de correus, amb una pujada del 3,3 %, encara que aquest repunt és set dècimes inferior al del primer trimestre com a conseqüència de la baixada de preus d’aquests serveis. En tercer lloc figuren les activitats relacionades amb l’ocupació, els preus de la qual pugen un 2,1 %, dos dècimes menys que en el primer trimestre.



L’activitat que més va accelerar els seus preus entre abril i juny, per darrere de la publicitat, va ser el dipòsit i emmagatzemament, on el seu 0,2 % de baixada va ser dos punts i mig d’inferior a la del primer trimestre.



L’activitat del sector serveis que més va abaixar els seus preus en el segon trimestre van ser les telecomunicacions, un 5,5 %, un descens que va ser sis dècimes inferior al del primer trimestre. Els preus del transport marítim de mercaderies van baixar un 2,2 %, una dècima més, i els del transport aeri regular de passatgers, un 0,7 %, sis dècimes menys.



Quant a la tendència, l’activitat la taxa anual de la qual va descendir de manera més destacada en el segon trimestre va ser el servei tècnic d’arquitectura i enginyeria, on la variació del 0,2 % va ser gairebé un punt inferior a la del primer trimestre.

L’INE proporciona també la variació trimestral dels preus, que en el cas de la publicitat van ser un 12,8 % superiors als del primer trimestre.



El van seguir els serveis d’informació, amb un avenç de l’1,2 %, i els de les activitats relacionades amb l’ocupació, un 0,5 %, mentre que els descensos intertrimestrals més importants van ser per al transport marítim de mercaderies, un 1,1 %, i les activitats de seguretat, un 0,3 %.